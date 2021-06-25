وزير الخارجية يلتقي السفراء العرب المعتمدين لدى مدريد

بغداد - ياسين صفوان - التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية إلى مدريد، بمجموعة السفراء العرب المعتمدين لدى مدريد بحضور السفير العراقي عادل مصطفى كامل وموظفي السفارة.

وذكر بيان للخارجية ورد للسومرية نيوز، ان "الوزير القى كلمة تضمنت شرحاً لسياسة العراق الخارجيَّة والمحاور التي ينتهجها العراق المتمثلة بتحقيق التوازن في العلاقات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومبدأ حسن الجوار، كما قدم معاليه شرحاً لاستعدادات الحكومة العراقيَّة لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول القادم".

وبحسب البيان، تطرق الوزير إلى التحديات القائمة التي واجهتها الحكومة العراقيَّة ومنها مُواجهة تحدِّيات الجائحة، وتداعياتها الاقتصاديّة، ومُلاحَقة ما تبقّى من عصابات تنظيم داعش الإرهابيّ، وإعمار المُدُن المُحرّرة"، مُشيراً إلى النجاح الملحوظ الذي أحرزته الحكومة العراقيَّة بهذا الخصوص".

وتابع انه "تم خلال اللقاء أيضاً تبادل وجهات النظر مع السفراء العرب ومُناقشة القضايا القائمة".