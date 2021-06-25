انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية لليوم الجمعة.