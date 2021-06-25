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دول الاتحاد الاوروبي تتفق على تقديم 3 مليارات يورو لتركيا لحل قضية المهاجرين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تقديم مساعدات لتركيا بقيمة 3 مليارات يورو لحل قضية المهاجرين.

وفي وقت سابق، جاء في بيان صادر عن القمة الأوروبية، أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي كلفوا المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات بشأن المساعدة المالية للاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان ومناطق أخرى.

 

وأكد الاتحاد الأوروبي عزمه مواصلة العمل مع تركيا لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 

يذكر أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تركيا عام 2016، ينص على تقديم بروكسل مساعدة مالية لتركيا مقابل التزامها باستضافة المهاجرين غير الشرعيين.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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