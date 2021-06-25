انت الان تتابع خبر بعد فترة طويلة.. ظهور الفنانة اللبنانية 'فيروز' مع ابنتها في صورة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نشرت ابنة الفنانة اللبنانية فيروز، ريما الرحباني، صورة مع والدتها على صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وأظهرت الصورة المشتركة الفنانة فيروز للمرة الأولى بعد آخر صورة لها التقطت خلال اجتماعها بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وبدت فيروز بصحة جيدة في الصورة بالرغم من التصريحات والأنباء المنتشرة عن سوء حالتها الصحية. وأرفقت ريما الرحباني الصورة بعبارة "سيلفي والماضي خلفي".

