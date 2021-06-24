مطار الموصل ومترو بغداد.. على طاولة مباحثات الحلبوسي في فرنسا

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "التقى اليوم الخميس، أعضاء منظمة أرباب العمل الفرنسية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى باريس".

وجرى، خلال اللقاء، "التباحث حول المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها فرنسا في العراق، ومنها مطار الموصل ومترو بغداد المعلق وعدد من مشاريع الطاقة"، داعياً إلى "توسيع مشاركة الشركات الفرنسية في الاستثمار، وإعادة الإعمار في العراق".



واستمع الحلبوسي، وفق البيان، إلى "استعراض مشاريع عدد من الشركات الفرنسية في العراق وأهم المعوقات التي تواجهها، مؤكدا أهمية أن يكون للمنظمة مقرٌّ في بغداد، للتباحث والمتابعة عن قرب مع الجهات المعنية للإسراع في التنفيذ".