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بلدية الناصرية تتخذ خطوة جديدة للحد من تجاوزات المحال التجارية (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - اتخذت بلدية مدينة الناصرية، في محافظة ذي قار، خطوة جديدة جديدة للحد من تجاوزات المحال التجارية.
وقال مصدر محلي، لـ الخليج 365، إن "بلدية الناصرية أقدمت على (خط أصفر) أمام المحال التجارية في المدينة".

وأشار إلى أن "تلك الخطوة الجديدة هدفها الحد من التجاوزات الحاصلة على الأرصفة".
أدناه صور:

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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