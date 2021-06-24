بلدية الناصرية تتخذ خطوة جديدة للحد من تجاوزات المحال التجارية (صور)

وقال مصدر محلي، لـ الخليج 365، إن "بلدية الناصرية أقدمت على (خط أصفر) أمام المحال التجارية في المدينة".

وأشار إلى أن "تلك الخطوة الجديدة هدفها الحد من التجاوزات الحاصلة على الأرصفة".

أدناه صور:

