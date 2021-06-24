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انت الان تتابع خبر بلدية الناصرية تتخذ خطوة جديدة للحد من تجاوزات المحال التجارية (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اتخذت بلدية مدينة الناصرية، في محافظة ذي قار، خطوة جديدة جديدة للحد من تجاوزات المحال التجارية.
وقال مصدر محلي، لـ الخليج 365، إن "بلدية الناصرية أقدمت على (خط أصفر) أمام المحال التجارية في المدينة".
وأشار إلى أن "تلك الخطوة الجديدة هدفها الحد من التجاوزات الحاصلة على الأرصفة".
وأشار إلى أن "تلك الخطوة الجديدة هدفها الحد من التجاوزات الحاصلة على الأرصفة".
أدناه صور: