انت الان تتابع خبر حقوق الانسان ترصد اصابات بكورونا لموقوفين في سجون البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، اليوم الخميس، بأن المفوضية وثقت إصابة 45 إصابة لموقوفين في مركز شرطة الهادي العائد لمديرية شرطة البصرة من أصل 88 موقوفا وعدد من الاصابات في قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقال الغراوي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الاكتظاظ الكبير في هذه المواقف وقدم الأبنية وعدم وجود قاعات للعزل سواء للمصابين أو الملامسين من الموقوفين أدى الى ارتفاع هذه الإصابات".
وطالب وزير الداخلية ووزير الصحة وقائد شرطة البصرة بـ"اتخاذ اجراءات فورية بنقل المصابين للمراكز الصحية المتخصصة للتعامل مع جائحة كورونا، وإنشاء قاعات خاصة لعزل المصابين والملامسين والحفاظ على حياة الموقوفين وكذلك رجال الشرطة المتواجدين في المراكز والبدء بحملة تطعيم اللقاح للموقوفين وتعقيم وتعفير مراكز مديرية شرطة البصرة ضد فايروس كورونا".
وطالب وزير الداخلية ووزير الصحة وقائد شرطة البصرة بـ"اتخاذ اجراءات فورية بنقل المصابين للمراكز الصحية المتخصصة للتعامل مع جائحة كورونا، وإنشاء قاعات خاصة لعزل المصابين والملامسين والحفاظ على حياة الموقوفين وكذلك رجال الشرطة المتواجدين في المراكز والبدء بحملة تطعيم اللقاح للموقوفين وتعقيم وتعفير مراكز مديرية شرطة البصرة ضد فايروس كورونا".