بالصور: تسريب مواصفات أحد أرخص هواتف 5G

بغداد - ياسين صفوان - سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية مواصفات هاتف تطوره هواوي ليكون أحد أرخص الأجهزة الذكية التي تعمل مع شبكات 5G.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الجديد سيحمل اسم Maimang 10 SE، وسيحصل على هيكل من المعدن والبلاستيك محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أما سعره فسيكون قرابة الـ 200 دولار فقط.

وسيزود الجهاز بشاشة LCD بمقاس 6.5 بوصة، أبعادها (16/51) سم، معدل ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.