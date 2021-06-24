انت الان تتابع خبر حقوق الانسان تطالب بتأجيل موعد امتحانات السادس الاعدادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكدت مفوضية حقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، ان الأوضاع الانسانية التي مر بها طلبة الصف السادس الاعدادي هذا العام، تقتضي إعادة النظر بموعد الامتحانات وجعلها في الأول من أيلول.