انت الان تتابع خبر بالصور.. وفد عراقي في السعودية لمناقشة الوضع الأمني للحدود وتأمين منفذ عرعر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ناقش وفد عراقي في السعودية، اليوم الخميس، جملة من المواضيع المشتركة أهمها الوضع الأمني للحدود بين البلدين وتأمين الطريق الواصل من منفذ عرعر الحدودي الى محافظات العراق، وكذلك المعوقات التي تواجه عملية التبادل التجاري والاتفاق على آلية عمل جديدة هدفها الأساس تشجيع التجارة والعمل على تذليل جميع المعوقات بين البلدين.