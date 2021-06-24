بالصور.. بلاسخارت تزور والدة الناشط المدني ايهاب الوزني

وتنشر الخليج 365 صورا لبلاسخارت تجمعها بوالدة الوزني.

واغتال مسلحون مجهولون الناشط المدني وعضو تنسيقية التظاهرات، إيهاب الوزني، في ايار الماضي في كربلاء المقدسة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أن شرطة محافظة كربلاء استنفرت كل جهودها، بحثا عن "العناصر الإرهابية" التي نفذت الهجوم في شارع الحداد وسط كربلاء.