انت الان تتابع خبر بالفيديو معارك محتدمة بين الكتل السياسية مع قرب موعد الاقتراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات التشريعية تخوض بعض الكتل السياسية معارك ضارية فيما بينها بهدف التسقيط او تصفية الحسابات مع الخصوم.

اربعة اشهر وايام قلائل تفصل العراقيين عن موعد السباق الانتخابي.. بعض الكتل النيابية بدأت حملاتها الانتخابية بوقت مبكر وأخرى تهيئ نفسها وتستعد لتسويق مرشحيها لخوض المعترك. هذه المنافسة المحتدمة تشوبها عمليات تسقيط سياسي ومساومة على بعض المناصب والدرجات الخاصة في الدولة تضاف الى ذلك الوعود التي يقطعها المرشحون للمواطنين والتي تتضمن تعيينهم وتوفير الخدمات والتلويح بانقاذهم من البطالة المستشرية في المجتمع.



موعد الانتخابات لايزال حتى الآن ثابتا لم يتغير اذ اعلنت المفوضية استعدادها لاجراء الاقتراع في العاشر من تشرين الاول المقبل.. مؤكدة ان هذا الموعد من الممكن ان يتغير في حال حصول اي طارئ في البلاد لاسيما وان بعض القوى تؤيد اجراء الانتخابات في موعدها الحكومي فيما يرى اخرون انه من الصعب اجراء انتخابات حرة نزيهة في الوقت الراهن بسبب استمرار وجود السلاح المنفلت والوضع الامني المربك في البلادومابين اجرائها في موعدها المقرر وتأجيلها الى موعد آخر. تبقى الانتخابات التشريعية هي الحل الامثل ديمقراطيا لتغيير وضع البلد نحو الافضل والعبور به الى بر الامان اقتصاديا وامنيا