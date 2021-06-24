اخبار العالم / اخبار العراق

ترجيحات بحسم ملف الدرجات الخاصة والكشف عن تواصل برلماني حكومي بشأن الملف

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ترجيحات بحسم ملف الدرجات الخاصة والكشف عن تواصل برلماني حكومي بشأن الملف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

رجح عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، اليوم الخميس، حسم بعض الدرجات الخاصة وتحويلها من الوكالة الى الاصالة قبل نهاية الدورة الحالية، فيما استبعد حسم الملف بالكامل في حال تأجيل الانتخابات.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا