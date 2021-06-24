انت الان تتابع خبر ترجيحات بحسم ملف الدرجات الخاصة والكشف عن تواصل برلماني حكومي بشأن الملف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

رجح عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، اليوم الخميس، حسم بعض الدرجات الخاصة وتحويلها من الوكالة الى الاصالة قبل نهاية الدورة الحالية، فيما استبعد حسم الملف بالكامل في حال تأجيل الانتخابات.

