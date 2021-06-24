انت الان تتابع خبر بالفيديو: كاسيميرو يسجل هدفا في الدقيقة 99 يرجح به كفة البرازيل على كولومبيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودخلت حاملة اللقب المباراة بعد الفوز في آخر تسع مواجهات، لكن اهتزت شباكها بعد عشر دقائق عندما أحرز لويس دياز هدفا مذهلا.

وأرسل خوان كوادرادو تمريرة عرضية من الناحية اليمنى وقفز دياز لاعب وسط بورتو بشكل أكروباتي ليسدد كرة مباشرة في مرمى فيفرتون.



واستحوذت البرازيل على الكرة وصنعت كل الفرص، لكن كولومبيا قامت بعمل رائع في إغلاق المساحات أمام هجوم صاحبة الأرض.

وأدركت البرازيل التعادل قبل 12 دقيقة من النهاية بشكل مثير للجدل.

ومع انطلاق البرازيل في هجمة اصطدمت الكرة في الحكم نستور بيتانا وانتظر لاعبو كولومبيا إيقاف اللعب لكن الحكم الأرجنتيني، الذي أدار نهائي كأس العالم 2018، أشار بمواصلة اللعب.

واستغلت البرازيل ذلك وحول روبرتو فيرمينو تمريرة عرضية بضربة رأس داخل مرمى ديفيد أوسبينا الذي أفلتت الكرة من يده في الليلة التي عادل فيها رقم كارلوس فالديراما القياسي بالمشاركة في 111 مباراة مع المنتخب.



واحتج لاعبو كولومبيا على احتساب الهدف حتى بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وأدت الاحتجاجات إلى احتساب عشر دقائق وقتا بدل ضائع، ليزيد كاسيميرو من آلام كولومبيا عندما هز الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة ليمنح البرازيل فوزها الثالث في ثلاث مباريات في البطولة.