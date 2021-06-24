شمول منتسبي الحشد الشعبي بقروض السيارات

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مبلغ القرض يحدد بنسبة ٩٠٪ من سعر السيارة او المركبة وبحد اعلى 60 مليون دينار".

واضاف ان "من بين الشروط ان يكون الراغب بالتقديم موطن راتبه لدى المصرف، علما ان التقديم يكون من خلال فروع المصرف وشركات السيارات المعتمدة لديه".

