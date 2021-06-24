انت الان تتابع خبر اسعار الذهب تتراجع عالميا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1774.32 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1774.40 دولار.

واستقر مؤشر الدولار مرتفعا قرب أعلى مستوى في 11 شهرا مقابل منافسيه.



وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى "أواندا": "في ظل غياب اتجاه واضح، والأفكار المتناقضة القادمة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) والأنباء الجديدة، أتوقع أن يواصل الذهب تداولاته المتقلبة في نطاق محدود".

وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي أمس الأربعاء إن فترة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة ربما تستمر لمدة أطول من المتوقع، بعد يوم من تقليل جيروم باول، رئيس المجلس، من مخاوف التضخم، وتلميحه إلى أن أسعار الفائدة لن ترتفع سريعا جدا.



لكن رئيس مجلس الاحتياطي في أتلانتا، رافاييل بوستيك، يتوقع أن تكون ثمة حاجة لزيادة أسعار الفائدة في أواخر 2022، في الوقت الذي يتجاوز فيه التضخم هدف المجلس عند اثنين بالمئة.

ويعتبر الذهب في المعتاد تحوطا من التضخم، بيد أن رفع مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويحول المستثمرون تركيزهم الآن إلى بيانات تضخم أسعار المنتجين الأمريكيين المقرر صدورها غدا الجمعة، بخلاف إعانة البطالة المتوقع صدورها في وقت لاحق اليوم. ومن المقرر صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية الأسبوع القادم.

