انت الان تتابع خبر قائمة هدافي يورو '2020' .. كريستيانو رونالدو في الصدارة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وفي ما يلي قائمة هدافي اليورو:
كريستيانو رونالدو – البرتغال 5 اهداف جيورجينهو فاينالدوم – هولندا 3 اهداف
إيميل فورسبيرغ – السويد 3 اهداف
روبرت ليفاندوفسكي – بولندا 3 اهداف
باتريك ستشيك – التشيك 3 اهداف
كريم بنزيما – فرنسا هدفان ممفيس ديباي – هولندا هدفان
كاي هافيرتز – المانيا هدفان
ايفان بيريسيتش – كرواتيا هدفان
شيرو ايموبيلي – ايطاليا هدفان
شيردان شاكيري – سويسرا هدفان
يوسف بولسن – الدنمارك هدفان
اندريه يارمولنكو – اوكرانيا هدفان
رومان ياريمتشيوك – اوكرانيا هدفان
رحيم سترلينج – انكلترا هدفان
مانويل لوكاتيلي – ايطاليا هدفان
دينزل دومفريس – هولندا هدفان
كريستيانو رونالدو – البرتغال 5 اهداف
روميلو لوكاكو – بلجيكا 3 اهداف
إيميل فورسبيرغ – السويد 3 اهداف
روبرت ليفاندوفسكي – بولندا 3 اهداف
باتريك ستشيك – التشيك 3 اهداف
كريم بنزيما – فرنسا هدفان
كاي هافيرتز – المانيا هدفان
ايفان بيريسيتش – كرواتيا هدفان
شيرو ايموبيلي – ايطاليا هدفان
شيردان شاكيري – سويسرا هدفان
يوسف بولسن – الدنمارك هدفان
اندريه يارمولنكو – اوكرانيا هدفان
رومان ياريمتشيوك – اوكرانيا هدفان
رحيم سترلينج – انكلترا هدفان
مانويل لوكاتيلي – ايطاليا هدفان
دينزل دومفريس – هولندا هدفان