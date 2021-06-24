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قائمة هدافي يورو '2020' .. كريستيانو رونالدو في الصدارة

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بغداد - ياسين صفوان - وفي ما يلي قائمة هدافي اليورو:

كريستيانو رونالدو – البرتغال          5 اهداف
روميلو لوكاكو – بلجيكا                3 اهداف

جيورجينهو فاينالدوم – هولندا          3 اهداف
إيميل فورسبيرغ – السويد              3 اهداف
روبرت ليفاندوفسكي – بولندا          3 اهداف
باتريك ستشيك – التشيك               3 اهداف

كريم بنزيما – فرنسا                  هدفان

ممفيس ديباي – هولندا                هدفان
كاي هافيرتز – المانيا                 هدفان
ايفان بيريسيتش – كرواتيا            هدفان
شيرو ايموبيلي – ايطاليا              هدفان
شيردان شاكيري – سويسرا          هدفان
يوسف بولسن – الدنمارك            هدفان
اندريه يارمولنكو – اوكرانيا         هدفان
رومان ياريمتشيوك – اوكرانيا      هدفان
رحيم سترلينج – انكلترا             هدفان
مانويل لوكاتيلي – ايطاليا           هدفان
دينزل دومفريس – هولندا          هدفان
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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