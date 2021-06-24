اسعار الدولار في العراق تسجل انخفاضا جديدا

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147.300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح امس الاربعاء 147.600 دينار عراقي.

وانخفضت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 147.750 ديناراً عراقياً، واسعار الشراء الى 146.750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

