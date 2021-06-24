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اسعار الدولار في العراق تسجل انخفاضا جديدا

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بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147.300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح امس الاربعاء 147.600 دينار عراقي.

وانخفضت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 147.750 ديناراً عراقياً، واسعار الشراء الى 146.750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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