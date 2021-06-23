المالية تناقش الرؤية الاستراتيجية لثلاثة قطاعات

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن وزيرها علي عبدالأمير علاوي "ترأس اليوم الأربعاء، اجتماع الجلسة الثانية عشر والخاصة بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط للاعوام 2022-2024 بحضور كل من مستشاري دولة رئيس الوزراء و النائبة محاسن حمدون ووكيل وزارة التخطيط ومستشار الوزارة وعدد من المدراء العامين للوزارة والوزارات ذات العلاقة".وأضافت، أن "الإجتماع ناقش التقرير المقدم من قبل وزارة الزراعة والمتضمن الرؤية الإستراتيجية للوزارة والخطط المستقبلية الهادفة الى دعم وتطوير القطاع الزراعي وتحديد العقبات الراهنة وايجاد الحلول بما ينسجم مع متطلبات النهوض بالواقع الزراعي وصولا الى تحقيق الإكتفاء الذاتي المستدام من الانتاج عبر الاستثمار الأمثل لمقومات القطاع الزراعي الواسعة".

كما بحث الآجتماع، وفق البيان، "تقرير وزارة الصحة بشأن رؤية الوزارة وإستراتيجيتها المعدة والرامية الى إصلاح وتطوير القطاع الصحي ومجابهة التحديات التي تقف حائلا دون النهوض بالقطاع الصحي بالتوافق مع الحاجة المتزايدة للرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين كافة".



وفي نفس السياق، أضاف البيان، أنه "تم عرض التقرير الخاص بوزارة التجارة المتعلق برؤيتها الاستراتيجية وخطة التجارة الخارجية الرامية الى تنظيمها وإزلة المظاهر السلبية التي تعتري القطاع وتوجيهها نحو تحفيز وتطوير القطاعات الإقتصادية في البلد ودعم القطاع الخاص تحقيقاً للتنوع الإقتصادي والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل".