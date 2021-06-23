مالية البرلمان تكشف أسباب تأخر تثبيت العقود

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، للوكالة الرسمية، ان "ملف تثبيت العقود لمن قضى مدة خدمته في المؤسسة التي يعمل بها خمسة أعوام، صوت عليه مجلس النواب في الموازنة العامة لعام 2021"، مبيناً ان "الروتين الممل هو السبب الرئيسي في تأخير إصدار أوامر التثبيت إضافة لعدم وجود قاعدة بيانات وإدارة خاصة لهذا الملف".واضاف، ان "ملف التثبيت تابع إلى 22 وزارة والدوائر غير المرتبطة بوزارة"، مؤكدا ان "هذا الملف يشهد تأخير في أغلب الوزارات".

ولفت إلى ان "تثبيت أصحاب العقود غير مرتبط بدرجات الحذف والاستحداث".

