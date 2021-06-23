بالفيديو: البرلمان يخفق بعقد جلسته بسبب كسر النصاب

هكذا يبدو المشهد داخل الدائرة الاعلامية لمجلس النواب .. صحفيون ينتظرون انعقاد موعد الجلسة التي تأخرت كثيرا عن موعدها المحدد ولا جدوى بعد ساعات انتظار طويلة فالدائرة تخلو من النواب والجلسة أجلت إلى يوم الأحد المقبل.إخفاق البرلمان في عقد جلساته مشهد معتاد لكن الأسباب هذه المرة كما يقول بعض النواب تتعلق بملف الاستجوابات حيث تعمل الكتل النيابية التي لديها وزراء على قائمة الاستجوابات بإحباط الجلسات من خلال كسر النصاب.

على ما يبدو أن انعقاد الجلسات بالنسبة للبرلمان بات أمرا في غاية الصعوبة فهنالك خلف الكواليس خفايا أضحت تعرقل سير النصاب بحسب برلمانيين.