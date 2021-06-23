انت الان تتابع خبر القبض على 'إطفائي' يفتعل الحرائق! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قامت الجهات الأمنية في الكويت بإلقاء القبض على مواطن يعمل في الإدارة العامة للإطفاء، كان يقوم بافتعال الحرائق في منطقة صباح السالم، لأسباب غير معروفة.