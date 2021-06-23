ارتفاع اسعار الذهب العالمي

بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما تعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة قرب صفر لبعض الوقت لينزل الدولار قرب أقل مستوى في أسبوع.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1782.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0751 بتوقيت غرينتش وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 في المئة إلى 1782.40 دولار.

ويتجه الذهب للارتفاع بفضل توقعات لأسعار فائدة منخفضة؛ ما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. ونزل الذهب ستة في المئة الأسبوع الماضي إثر لهجة تميل إلى التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي في اجتماعه وإشارته لرفع أسعار الفائدة في 2023.

وأعاد باول في تصريحاته أمس التأكيد على عزم تشجيع تعاف ”واسع وشامل“ لسوق العمل وألا يكون رفع أسعار الفائدة مستندا إلى مخاوف من تضخم في المستقبل فحسب.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 في المئة إلى 25.93 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 1.5 في المئة إلى 2595.96 دولار، بينما صعد البلاتين 0.9 في المئة إلى 1089.16 دولار.