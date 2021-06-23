فقدان مادة البنزين المحسن من اغلب محطات التعبئة في بغداد

وقال مراسل الخليج 365، إن "غالبية محطات الوقود في العاصمة بغداد خلت من مادة البنزين المحسن"، مؤكدا ان "بعض المحطات اغلقت ابوابها فيما شهدت اخرى طوابير وزخما نتيجة شح تلك المادة لديها".

واشارت مصادر الى ان "الغرض من عدم تزويد المحطات بمادة البنزين المحسن هو من اجل رفع اسعارها مجددا".



فيما قال عاملون أن "شركة توزيع المنتجات النفطية أوقفت تزويد المحطات بهذه المادة من دون ذكر مزيد من التفاصيل".

هذا وابدى عدد من اصحاب السيارات امتعاضهم من الظاهرة حيث طالبوا عبر السومرية، الحكومة ووزارة النفط بتبيان اسباب عدم تجهيز الوقود المحسن ووضع حلول ومعالجات للأزمة بأسرع وقت.