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معتبراً اياها رسالة غير جيدة.. برلماني يستبعد عقد جلسة البرلمان اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - استبعد عضو مجلس النواب جمال فاخر، اليوم الثلاثاء، عقد البرلمان جلسته المقررة اليوم.
وقال فاخر في حديث لـ الخليج 365، ان "حضور اعضاء البرلمان حتى اللحظة لا يتجاوز التسعين نائباً، رغم تضمين جدول اعمال الجلسة عدد جيد من القوانين المهمة والضرورية".

واشار الى ان "هذا التغيب عن الجلسات قد يؤثر بشكل سلبي ويعطي رسالة غير جيدة الى الشارع خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي يعيشها البلد صحيا واقتصاديا".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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