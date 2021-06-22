انت الان تتابع خبر معتبراً اياها رسالة غير جيدة.. برلماني يستبعد عقد جلسة البرلمان اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استبعد عضو مجلس النواب جمال فاخر، اليوم الثلاثاء، عقد البرلمان جلسته المقررة اليوم.
وقال فاخر في حديث لـ الخليج 365، ان "حضور اعضاء البرلمان حتى اللحظة لا يتجاوز التسعين نائباً، رغم تضمين جدول اعمال الجلسة عدد جيد من القوانين المهمة والضرورية".
واشار الى ان "هذا التغيب عن الجلسات قد يؤثر بشكل سلبي ويعطي رسالة غير جيدة الى الشارع خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي يعيشها البلد صحيا واقتصاديا".
واشار الى ان "هذا التغيب عن الجلسات قد يؤثر بشكل سلبي ويعطي رسالة غير جيدة الى الشارع خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي يعيشها البلد صحيا واقتصاديا".