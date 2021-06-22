كورونا في 210 دول.. حصيلة الإصابات والوفيات

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 179 مليوناً و554 ألفاً و219 إصابة، اليوم الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و888 ألفاً و850 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 164 مليوناً و259 ألفاً و684 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.