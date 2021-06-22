مجلس الوزراء يناقش طبع المقررات المدرسية وتوفيرها

بغداد - ياسين صفوان - ناقش مجلس الوزراء، الثلاثاء، طبع المقررات المدرسية وتوفيرها مع بدء العام الدراسي.



وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي، أن مجلس الوزراء "قرر شطب المبالغ التي بذمة موظفي مؤسسة السجناء الذين استشهدوا جراء الإرهاب".

وأضاف أن "مجلس الوزراء اقر الستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية التي تتضمن قضايا حساسة"، مشيراً الى أن المجلس "وافق على مشروع قانون معهد إعداد مفوضي الشرطة".