قروض بلا فوائد.. الكشف عن إجراءات حكومية تتعلق بملف الاسكان

وقال ناظم، في مؤتمر صحافي، إن "هناك إجراءات لدى الحكومة للاهتمام بملف الإسكان".

وأضاف، أن "البنك المركزي بادر بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأكثر من تريليون و800 مليار دينار".

وتابع، أن "المبادرة ستمنح قروضاً للمواطنين بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية"، مبيناً أن "مدة تسديد القروض تصل إلى 20 عاماً وستحفز المواطنين على شراء الوحدات السكنية".

