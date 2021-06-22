انت الان تتابع خبر قروض بلا فوائد.. الكشف عن إجراءات حكومية تتعلق بملف الاسكان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات حكومية تتعلق بملف الاسكان.
وقال ناظم، في مؤتمر صحافي، إن "هناك إجراءات لدى الحكومة للاهتمام بملف الإسكان".
وتابع، أن "المبادرة ستمنح قروضاً للمواطنين بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية"، مبيناً أن "مدة تسديد القروض تصل إلى 20 عاماً وستحفز المواطنين على شراء الوحدات السكنية".
وأضاف، أن "البنك المركزي بادر بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأكثر من تريليون و800 مليار دينار".
وتابع، أن "المبادرة ستمنح قروضاً للمواطنين بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية"، مبيناً أن "مدة تسديد القروض تصل إلى 20 عاماً وستحفز المواطنين على شراء الوحدات السكنية".