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قروض بلا فوائد.. الكشف عن إجراءات حكومية تتعلق بملف الاسكان

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بغداد - ياسين صفوان - كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات حكومية تتعلق بملف الاسكان.
وقال ناظم، في مؤتمر صحافي، إن "هناك إجراءات لدى الحكومة للاهتمام بملف الإسكان".

وأضاف، أن "البنك المركزي بادر بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأكثر من تريليون و800 مليار دينار".

وتابع، أن "المبادرة ستمنح قروضاً للمواطنين بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية"، مبيناً أن "مدة تسديد القروض تصل إلى 20 عاماً وستحفز المواطنين على شراء الوحدات السكنية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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