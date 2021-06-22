مجلس النواب يرحل جلسته الى الاسبوع المُقبل

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته الى يوم الاحد المُقبل".

وقبل ذلك، قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة المقرر عقدها اليوم، لمدة نصف ساعة.



وكان عضو مجلس النواب جمال فاخر، قد استبعد اليوم الثلاثاء، عقد البرلمان جلسته المقررة اليوم.

وقال فاخر في حديث لـ الخليج 365، ان "حضور اعضاء البرلمان لا يتجاوز التسعين نائباً، مشيراً إلى أن هذا التغيب عن الجلسات قد يؤثر بشكل سلبي ويعطي رسالة غير جيدة الى الشارع خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي يعيشها البلد صحيا واقتصاديا".

