معالجة عبوتين ناسفتين في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، عن معالجة مخلفات حربية للمجاميع الارهابية.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين يفيد بوجود اجسام غريبة في مدينة الضلوعية وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث".



وبينت، أنه "بعد الكشف تبين وجود عبوة ناسفة محلية الصنع عدد (2) من مخلفات المجاميع الارهابية تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

