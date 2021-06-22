العراق واليابان يبحثان تأسيس مشـروع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد

وقال مكتب حداد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير " إستقبل في مكتبه الرسمي ببغداد اليوم الثلاثاء، سفير دولة اليابان في العراق كوتارو سوزوكي، لبحث عـدد من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك وفي مقدمتها تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسـبل الكفيلة لتعـزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات الإقتصادية والتجارية والتكنولوجية والاستثمار ومساهمة الشركات اليابانية في إعادة الإعمار والبنى التحتية، فضلاً عن التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا ".وأشــاد حداد، وفق البيان، "بدور اليابان في المرحلة المهمة ما بعد 2003 وتقديمها الدعم لانجاح العملية الديمقراطية في العراق، داعياً إلى تأسـيس مشروع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين الصديقين، والإستفادة من تجارب اليابان في النهوض والتنمية الإقتصادية والصناعات، مؤكداً على دعم مجلس النواب لسبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها".

من جانبه، جدد السـفير الياباني، "دعم وتأييد حكومة بلاده للعراق وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من حالة الاستقرار في العراق، واستعداد اليابان لإستمرار الدعم والتعاون في كافة المجالات وإسناد سياسة الحكومة العراقية ومساعيه أقليمياً ودولياً من أجل الأستقرار في عموم المنطقة".

