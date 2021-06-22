تعرض مسؤول الصحوات في مناطق عرب جبور والبوعيثة لمحاولة اغتيال جنوبي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - تعرض الشيخ كمال شفيق معجون الجبوري احد ابرز مشايخ مناطق جنوب بغداد الى محاولة اغتيال من قبل مجاميع ارهابية مسلحة في ساعة متاخرة من ليلة امس في منطقة البيجية جنوبي بغداد.

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، أن "الشيخ كمال شفيق معجون الجبوري احد ابرز مشايخ مناطق جنوب بغداد تعرض في ساعة متاخرة من ليلة امس الى محاولة اغتيال فاشلة من قبل مجاميع ارهابية مسلحة في منطقة البيجية جنوبي بغداد".



وأضاف المصدر، أن " الشيخ الحقت به اصابات خطيره نقل على اثرها الى احدى المستشفيات" .

واشار الى انه "في حالة صحية مستقرة".