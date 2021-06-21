الإعلام الأمني تعلن اعتقال شخصين داخل 'زورق أجنبي' بميناء العمية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن اعتقال شخصين داخل "زورق أجنبي" في ميناء العمية بمحافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من قيادة القوة البحرية من القاء القبض على متهمين أثنين كانا على متن زورق صيد أجنبي، بعد دخوله المنطقة المحظورة في ميناء العمية النفطي".

وأضافت أنه "تم اعتراضه من قبل زورق دورية تابع للقوات البحرية العراقية، وقد تبين أن هذا الزورق يحمل مادة وقود الكاز"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهم التحقيقية".