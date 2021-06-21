الإعلام الرقمي يكشف عن حملة جديدة لتويتر على 'الجيوش الالكترونية'

بغداد - ياسين صفوان - كشف مركز الإعلام الرقمي، الاثنين، عن حملة جديدة لموقع "تويتر" على "الجيوش الالكترونية".



وأكد المركز في بيان، "ضرورة قيام مستخدمي تويتر بتاكيد حساباتهم على منصة تويتر قبل ان يتم حذف الحساب من جانب الشركة".

واوضح المركز أن "على المستخدمين ان يضعوا رقم هاتفهم في حساباتهم او تأكيد رقمهم السري والا سيختفي الحساب"، مبيناً أن "شركة تويتر سوف تشن حملة ضد الحسابات الوهمية خصوصا التي لايوجد فيها رقم هاتف او بريد الكتروني".



وتابع أنه "سيظهر للمستخدمين تنبيهات من شركة تويتر تطالبهم بتأكيد رقمهم السري او رقم هاتفهم الجوال، ويجب الاستجابة لهذا الطلب والا سيتم حذف الحساب".