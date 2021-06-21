بغداد: أحكام غير مسبوقة بحق قاضي داعش الشرعي

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ايلاف من لندن: اعلن القضاء العراقي الاعلى الاثنين عن الحكم بالاعدام 4 مرات والسجن المؤبد على القاضي الشرعي لتنظيم داعش وكذلك الاطاحة بوالي التنظيم في محافظة الانبار واعتقال 7 من عنصره في نينوى وبغداد.

فقد قضت محكمة محافظة صلاح الدين (125 كم شمال غرب بغداد) بالإعدام شنقا حتى الموت والسجن المؤبد بحق ما يسمى القاضي الشرعي لتنظيم داعش. وقال المركز الإعلامي للمجلس الاعلى للقضاء العراقي في بيان تابعته "ايلاف" اليوم "أن محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية أصدرت خمسة أحكام بحق القاضي الشرعي لعصابات داعش الإرهابية عن جرائم مختلفة".

وأشار المركز الى ان المحكمة نظرت "دعاوى لمجرم إرهابي عمل بما يسمى قاضي شرعي لعصابات داعش الإرهابية وأصدرت أحكامها بالإعدام أربع مرات شنقا حتى الموت بحقه فيما كان الحكم الخامس بالسجن المؤبد.المؤبد".

واوضح المركز ان "المجرم الإرهابي اشترك بعدة عمليات إرهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي أدت إلى مقتل خمسة منتسبين واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف احد المواطنين فضلا الاشتراك بالهجوم على ناحية أمرلي بمختلف الأسلحة مع أفراد عصابة داعش الإرهابية إضافة إلى جرائم أخرى".

واشار القضاء الى ان "هذه الأحكام بحق المجرم الإرهابي تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

ويأتي هذا الحكم بعد ايام من اصدار المحكمة نفسها في 14 من الشهر الحالي حكمين بإعدام المفتي الشرعي لتنظيم القاعدة بعد اعترافه بعمله كمفتٍ شرعي للتنظيم واحد مؤسسيه في مدينة الشرقاط بمحافظة نينوى الشمالية وجمعته عدة لقاءات مع زعيم تنظيم القاعدة السابق ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل بغارة جوية اميركية شرق بغداد عام 2006.

الاطاحة بوالي الانبار

وعلى الصعيد نفسه أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للقوات الامنية العراقية اليوم عن القبض على المسؤول الإداري لولاية قضاء الانبار بغرب العراق لتنظيم داعش.

وقالت الخلية في بيان اطعت على نصه "ايلاف" إنه "استناداً إلى معلومات دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع/شعبة المصادر في المديرية، أكدت تواجد أحد الإرهابيين الخطرين في قضاء أبوغريب غربي بغداد والذي ورد اسمه ضمن اعترافات لأحد الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقاً وكان يشغل منصب ما يسمى المسؤول الإداري / ولاية الانبارفقد توجهت مفارز شعبة المصادر ومفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المديرية وبإسناد قوة لواء المشاة 24 الفرقة السادسة نحو الهدف والقبض عليه".

واكدت ان المعتقل "هو أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

كما اشارت الخلية في بيان آخر اليوم أيضا الى أن القوات العراقية اعتقلت سبعة من عناصر لتنظيم داعشفي عمليتين منفصلتين في محافظتي نينوى وبغداد. وبينت أن قوات مشتركة من طوارئ الشرطة وجهاز الاستخبارات ومكافحة إرهاب نينوى تمكنت من اعتقال أربعة من عناصر داعش كانوا يعملون في ديوان الحسبة والجنود والمعسكرات العامة خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل بعد عام 2014.

وأوضحت الخلية أنه تم إلقاء القبض على هذه العناصر في مناطق وأحياء الزهراء والأربجية وتسعين في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

واضافت ان قوات قيادة عمليات بغداد تمكنت ايضا من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب فضلاً عن تدمير مضافة للتنظيم الارهابي.

يشار الى ان العراق كان قد اعلن عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم واحتلها منتصف عام 2014 لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق من البلاد وينفذ هجمات بين فترة واخرى ضد المدنيين والقوات الامنية لكن وتيرة هجمات مسلحيه زادت خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) حيث تشن القوات العراقية بين الحين والاخر هجمات برية وجوية على مراكز تجمعاته وقواعده هناك.