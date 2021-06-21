مشروع عاصمة العراق الادارية الجديدة بمواجهة خلافات واتهامات

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ايلاف من لندن : فيما انطلقت في بغداد الاجراءات التنفيذية للبدء بانشاء عاصمة ادارية جديدة للعراق اطلق عليها "ألرفيل" على مساحة 106 الاف دونما تضم مجمعات سكنية وتعليمية وتجارية وطبيه وخدمية ووترفيهية وصناعية وزراعية وذلك بتصميم شركة أميركية فقد اثيرت اتهامات باستهداف مزارعي المنطقة بالتغيير الديموغرافي ودعوات لحماية المشروع من الفساد والصفقات المشبوهة.

وأعلنت رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار سها داود نجار عن حصول موافقة مجلس الوزراء على تخصيص مساحه 106 الاف دونم (265 كيلومترا مربعا) ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي الى الهيئة للإشراف على إنشاء مشروع مدينة "الرفيل" عاصمة ادارية عراقية جديدة في العاصمة.

توفير 75 الف وحدة سكنية

وقالت النجار في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نصه أن هذا المشروع سينفذ على أربع مراحل تتضمن المرحلة الأولى فيه إنشاء مجمعات (سكنية ، تعليمية، تجارية ، طبيه ، خدمية ، وترفيهية ) على مساحه (16) الف دونم تسهم بتوفير 75 الف وحدة سكنية وما يلبي حاجة حوالي 300 الف نسمة للسكن بما يتناسب مع التصاميم المقترحة من قبل الشركة الإميركية ( CH2M Hil ) وعرضها كفرص استثمارية وإعداد مخططات تفصيلية لكل فرصة تتضمن نوع و طبيعة المشروع ومساحته واستخداماته مع مراعاة توفير خدمات البنى التحتية والمحددات البيئية وفق تصاميم ومعايير الجهات القطاعية المختصة .

وأضافت ان المرحلة الثانية من المشروع ستشمل طرح مشاريع صناعية لوجستية خدمية مجاورة للمطار ، في حين ستشهد المرحلة الثالثة طرح مشاريع زراعية غذائية صديقة للبيئة ، بينما ستكون المرحلة الرابعة في المشروع هي في منطقة شمال أرض المطار في قضاء أبو غريب .



انعكاس اقتصادي واجتماعي ايجابي

وأكدت رئيس الهيئة ان المشروع سيكون له انعكاساً اقتصادياً واجتماعياً ملموس على الاقتصاد العراقي لمشاركته الفاعلة والمتوقعة بحل جزء من مشكله التوسع السكاني المتزايد وما يرافقه من حاجة ملحة للسكن الى جانب مشاركته الفاعلة في إمتصاص نسبة من البطالة من خلال تقليل نسبة العمالة الأجنبية القادمة من الخارج من 50 بالمائة الى 20 بالمائة فقط .

وأشارت النجار الى ان الهيئة ستطرح خلال الاسبوعين القادمين بين 10 و12 فرصة إستثمارية لمشاريع متكاملة تمنح عن طريق لجان الإحالة المختصة من دوائر الدولة بشفافيه عالية وبإشراف فريق فني متخصص يضم إستشاريين دوليين وعراقيين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة . ولم يعلن لحد الان عن كلفة تنفيذ مشروع الرفيل والمدة التي سيستغرقها.

يذكر أن "الرفيل" هو اسم أحد الأنهر في بغداد وعرف خلال العهد العباسي باسم "نهر عيسى" وقد غُلب عليه هذا الاسم في العهد العباسي نسبة إلى عمُّ باني بغداد ابو جعفر المنصور وهو عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس الذي جدده وشيد على مقربة من مصبه في دجلة بالجانب الغربي من بغداد قصره الذي عرف بقصر عيسى وهو أول قصر بني في بغداد من قبل العباسيين أيام الخليفة المنصور .

تحذيرات

و حذر نواب في البرلمان العراقي من ان المشروع سيسبب هجرة حوالي 300 الف من مزارعي المنطقة الذين يملكون سندات ملكية لاراضيهم. كما وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خطابا الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يطالبه فيه بإيقاف قراره منح أراضي محيط مطار بغداد للاستثمار.

و حذر القيادي في تحالف عزم السني النائب محمد الكربولي من أن من وصفهم بمتنفذين مصرين على تحويل مئة وست دونمات زراعية محيطة بمطار بغداد إلى مشروع استثمار غير موثوق جرى ترتبيه بعملية مشبوهة ومخالفة لمعايير السلامة الدولية. وقال الكربولي في تغريدةٍ عبر تويتر اطلعت عليها "ايلاف" على أنّ الاصرار على تحويل الأراضي الزراعية يستهدف الأهالي والمزارعين البسطاء من أجل تهجيرهم، مؤكداً على أنّ مأساة بزيبز (في الانبار) لا تزال شاخصة في الوجدان الشعبي.

ومن جهته اشار الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي باسم انطوان الى "العراق بحاجة إلى عدة مدن جديدة قبل الانفجار السكاني وهذا يأتي بسبب الزيادة المهولة في عدد السكان والضغط الذي يحصل على البنى التحتية والخدمات مثل الصرف الصحي والتيار الكهربائي وغيرها، ما يحتم إعادة النظر وتكرار تجربة بعض الدول الأخرى، مثل القاهرة التي بنت عاصمة إدارية جديدة".

وأضاف انطوان في تصريح صحافي اطلعت عليه "ايلاف" أنه "يجب إبعاد الفساد والمفسدين عن مثل تلك المشاريع فشبح التوقف يخيم على كل المشروعات ما يحتم على الجهات الرقابية مثل مجلس النواب وهيئة النزاهة العامة التأهب دوماً ومتابعة تنفيذ تلك هذه المشاريع لما تمثله للبلاد من إنهاء أزماته السكانية . كما رفع سكان المنطقة دعوى قضائية ضد هيئة الاستثمار وسط مخاوف من تغيير سكاني يستهدف قاطنيها.

هيئة الاستثمار ترد

لكن رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار ردت على هذه المخاوف والاتهامات بالقول إنّ الحديث عن تحويل أراضٍ زراعية بمحيط مطار بغداد إلى مشروع سكني "غير دقيق" .. واصفة ذلك في تصريح صحافي تابعته "ايلاف" بأنه زوبعة إعلامية يقودها بعض المرشّحين للانتخابات النيابية بهدف كسب أصوات الناخبين بطرق الاحتيال.وشددت على انه "لا وجود لأي مشروع استثماري في المناطق الزراعية المحيطة بمطار بغداد الدولي"، مؤكدة أنّ ما أثير يهدف لـ"كسب أصوات الفلاحين والعوائل الفقيرة". ولفتت إلى "رفع دعوى قضائية ضدّ كل من يثير هكذا مواضيع تهدّد أمن واستقرار العوائل العراقية ولا سيما تلك العائلات التي مضى على سكنها في الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي مئات السنين".

وكان الكاظمي قد تفقد السبت الماضي مراحل تنفيذ مشروع بسماية السكني (10 كم جنوب بغداد) وهو الاضخم في العراق حتى الان حيث عبر عن الارتياح بعد ان تم إحياء المشروع خلال العام الماضي منوها الى ان زيارته تهدف للاشراف على عملية التنفيذ للقرارات المتخذة والتوجيه بالإسراع فيها. وأوضح قائلا "وفرنا العام الماضي المبالغ المطلوبة للشركة المنفذة للمشروع لتكثيف العمل فيها، بعدما كان عمل الشركة الذي بدأ عام 2015 متوقفا منذ عام 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية والقوانين غير المجدية والإدارة غير السليمة".

وأكد العمل حاليا على تطوير المشروع للوصول الى هدفه وهو بناء 100 الف وحدة سكنية والتي تم انجاز فقط 35 الف منها لغاية الان. وأشار الى ان حكومته تدعم وبشكل جاد مشاريع أخرى لغاية الوصول الى مليون وحدة سكنية على مستوى العراق كله.. منوها الى ان حكومته قد صوتت الاسبوع الماضي على إنشاء مدينة الرفيل بعد رفع جميع المعوقات القانونية وغيرها، وهو جاهز للانطلاق مؤكدا ان العمل جار على إطلاق أكثر من عشرة مشاريع مماثلة في بغداد وسائر المحافظات الأخرى لبناء مدن ومجمعات سكنية جديدة.