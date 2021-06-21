العراق والسويد يناقشان العلاقات الثنائية والاعداد للانتخابات المقبلة

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جرى خلال اللقاء مناقشة ملفات العلاقات الثنائيَّة وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدوليَّة والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك ".

واضاف ان " الوزير أكّد على أهمية السويد كونها تستضيف جالية عراقيَّة كبيرة وتلعب الجالية دوراً مهماً في الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة في السويد"،مُعرباً عن "شكره لمملكة السويد على الدعم الأمني والعسكري الذي قدمته للعراق ابان حربه على الإرهاب في اطار التحالف الدوليّ لمكافحة تنظيم داعش الإرهابيّ".



واشار البيان الى ان " الوزيران تطرقا إلى أخر التطورات على المستوى السياسيّ في العراق والإعداد للانتخابات المقبلة، وإنجازات الحكومة العراقيَّة لاسيما في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاحات الاقتصادية".

واوضح البيان ان " الجانبان أكدا على أهمية تعزيز التعاون السياسيّ والأمنيّ بين العراق والسويد خاصة وان الأخيرة تترأس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الوقت الحالي".

وفي ملف الهجرة والمهاجرين "اتفق الجانبان على زيادة التنسيق المشترك وتسهيل عودة العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق".



وفي نهاية اللقاء "جدد الوزير الدعوة للوزيرة السويدية السيَّدة ليندي لزيارة العراق لمتابعة الملفات الثنائيَّة والتعاون المشترك".