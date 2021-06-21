'فرض التلقيح'.. حديث برلماني عن إجراءات مخالفة

وقال فاخر في حديث لـ الخليج 365، "اننا في الوقت الذي نثمن فيه تضحيات وجهود وزارة الصحة والجيش الابيض في مواجهة جائحة كورونا، فاننا نود الاشارة الى ان الاجراءات المتبعة في فرض وجود بطاقة التلقيح للراغبين بالعمل في المطاعم او المولات او حتى السفر اضافة الى الزام المواطنين بوجود بطاقة التلقيح في حال مراجعة الدوائر الحكومية المكتظة مع وضع محددات للدراسة في العام المقبل، هي اجراءات مخالفة لجميع القوانين النافذة محليا ودوليا".

وأضاف أن "الاجبار والعقوبات المرتبطة بحرية الاشخاص في التنقل او العمل هو امر لا يمكن المضي به كونه غير صحيح وهو ما اشارت له بكل وضوح منظمة الصحة العالمية حين رفضت إصدار الدول لجوازات خاصة لمن أخذوا جرعات اللقاح تختلف عن باقي الجوازات المعمول بها دوليا".

ولفت فاخر الى ان "الاجراءات الوحيدة حاليا التي يجب التزام المواطنين بها وعلى الجهات المعنية متابعتها هي حملات التوعية الصحية في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات والتعفير والتعقيم المستمر، وتشجيع المواطنين من خلال تلقي شخصيات ورموز دينية ومجتمعية وعشائرية وسياسية للقاحات لبث الطمأنينة لدى المواطنين بفاعلية اللقاحات"، موضحاً "اما غير ذلك من اجراءات قسرية خصوصا فيما يتعلق باخذ اللقاحات هو امر مرفوض خصوصا ان اللقاحات وفقا للقوانين يتم تعاطيها بشكل طوعي فقط".