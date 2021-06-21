انت الان تتابع خبر 'فرض التلقيح'.. حديث برلماني عن إجراءات مخالفة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو مجلس النواب جمال فاخر، اليوم الاثنين، أن تلقي اللقاحات ضمن القوانين الدولية والمحلية يكون بشكل طوعي حصراً، معتبراً أن استخدام الاسلوب القسري في الزام الناس بأخذ جرعات اللقاح ضد وباء كورونا فهو اجراء غير صحيح.
وقال فاخر في حديث لـ الخليج 365، "اننا في الوقت الذي نثمن فيه تضحيات وجهود وزارة الصحة والجيش الابيض في مواجهة جائحة كورونا، فاننا نود الاشارة الى ان الاجراءات المتبعة في فرض وجود بطاقة التلقيح للراغبين بالعمل في المطاعم او المولات او حتى السفر اضافة الى الزام المواطنين بوجود بطاقة التلقيح في حال مراجعة الدوائر الحكومية المكتظة مع وضع محددات للدراسة في العام المقبل، هي اجراءات مخالفة لجميع القوانين النافذة محليا ودوليا".
ولفت فاخر الى ان "الاجراءات الوحيدة حاليا التي يجب التزام المواطنين بها وعلى الجهات المعنية متابعتها هي حملات التوعية الصحية في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات والتعفير والتعقيم المستمر، وتشجيع المواطنين من خلال تلقي شخصيات ورموز دينية ومجتمعية وعشائرية وسياسية للقاحات لبث الطمأنينة لدى المواطنين بفاعلية اللقاحات"، موضحاً "اما غير ذلك من اجراءات قسرية خصوصا فيما يتعلق باخذ اللقاحات هو امر مرفوض خصوصا ان اللقاحات وفقا للقوانين يتم تعاطيها بشكل طوعي فقط".