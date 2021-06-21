التعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن تعيين الطلبة الأوائل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، مضيها بتعيين الطلبة الأوائل، مشيرة الى أن الموضوع يتطلب خطوتين.



وقال مستشار الوزارة علاء عبد الحسن، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة لديها الرغبة في تعيين الطلبة الاوائل بالأقسام والكليات"، مشيرا الى أن "الموضوع يتطلب خطوتين الأولى توفر الميزانية الخاصة وثانيتهما التنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي، والوزارة ماضية في سبيل تعيينهم بأقرب وقت".

وفيما يخص مقاعد الدراسات العليا أوضح الحسن، أن "الطاقة الاستيعابية لمقاعد الدراسات العليا محددة من قبل الجامعات وفق أسس وتعليمات واضحة لا يمكن التفريط بها وبحسب القدرة الفعلية للجامعة"، مضيفا أنه "لم ترد أي مطالبات حتى الان بزيادة المقاعد".

وعن ملف الجامعات الأهلية قال، إن "الوزارة أصدرت تعليمات وضوابط وقوانين، نظمت عمل الجامعات الاهلية"، لافتا الى أن "قانون 25 لسنة 2016 واضح وساري المفعول لغاية الان، والوزارة ملتزمة بذلك من ناحية استحداث كليات وجامعات وكذلك استحداث أقسام".

وتابع، "هنالك مجموعة من الضوابط تصدر بين الحين والاخر تنظم عمل الجامعات الاهلية بما يتوافق مع ما ورد في قانون 25"، منوها بأن "الوزارة لديها آلية واضحة للتدقيق، ولا تسمح باستمرار عمل أي جامعة أو كلية غير مؤهلة".