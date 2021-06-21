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تابعوا في نشرة السومرية.. قانون الانتخابات واستثمار قرب مطار بغداد يثير الجدل

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بغداد - ياسين صفوان - = حسن السيرة والسلوك يغيب عن قانون الانتخابات .. وتحذيرات برلمانية من التأثير على سير نتائج الاقتراع.
= كارثة انسانية تهدد ناحية ربيعة, ودعوات للكاظمي عبر الخليج 365 للتدخل العاجل وانقاذ الاهالي.

= استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد يثير جدلا واسعا , والسكان يعدون الامر تهجيرا قسريا لهم.

= التخطيط تكشف عن نسب الفقر والبطالة .. وحقوق الانسان تطالب بانشاء صندوق "اعمار الاجيال" لمواجهة حالات التسول.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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