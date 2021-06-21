انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. قانون الانتخابات واستثمار قرب مطار بغداد يثير الجدل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = حسن السيرة والسلوك يغيب عن قانون الانتخابات .. وتحذيرات برلمانية من التأثير على سير نتائج الاقتراع.