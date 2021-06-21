انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. قانون الانتخابات واستثمار قرب مطار بغداد يثير الجدل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = حسن السيرة والسلوك يغيب عن قانون الانتخابات .. وتحذيرات برلمانية من التأثير على سير نتائج الاقتراع.
= كارثة انسانية تهدد ناحية ربيعة, ودعوات للكاظمي عبر الخليج 365 للتدخل العاجل وانقاذ الاهالي.
= التخطيط تكشف عن نسب الفقر والبطالة .. وحقوق الانسان تطالب بانشاء صندوق "اعمار الاجيال" لمواجهة حالات التسول.
= استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد يثير جدلا واسعا , والسكان يعدون الامر تهجيرا قسريا لهم.
= التخطيط تكشف عن نسب الفقر والبطالة .. وحقوق الانسان تطالب بانشاء صندوق "اعمار الاجيال" لمواجهة حالات التسول.