انت الان تتابع خبر دوي انفجارات شرقي بغداد.. ومصدر أمني يكشف طبيعتها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الاثنين، بوقوع انفجارات شرقي بغداد، فيما كشف أن طبيعتها عبارة عن احتراق مرآب لبيع اسطوانات الغاز والگاز.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوي الانفجارات ضمن مدينة الصدر هي عبارة عن احتراق كراج لبيع اسطوانات الغاز والگاز في مدينة الصدر منطقة الأورفلي واصوات الانفجارات نتيجة انفجار اسطوانات الغاز".
وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تكافح الحادث في محاولة للسيطرة على النيران".