دوي انفجارات شرقي بغداد.. ومصدر أمني يكشف طبيعتها

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الاثنين، بوقوع انفجارات شرقي بغداد، فيما كشف أن طبيعتها عبارة عن احتراق ‏مرآب لبيع اسطوانات الغاز والگاز.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوي الانفجارات ضمن مدينة الصدر هي عبارة عن احتراق ‏كراج لبيع اسطوانات الغاز والگاز في مدينة الصدر منطقة الأورفلي واصوات الانفجارات نتيجة انفجار اسطوانات الغاز".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تكافح الحادث في محاولة للسيطرة على النيران".