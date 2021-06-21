الزوراء يهزم الديوانية والنجف والكهرباء يتعادلان في دوري الكرة

حقق فريق الزوراء فوزاً مهماً على فريق الديوانية، فيما تعادل النجف والكهرباء في دوري الكرة اليوم الاثنين.

وتمكن فريق الزوراء من الفوز على الديوانية بهدف نظيف سجله منتظر محمد ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لدوري الكرة الممتاز. بينما تعادل فريق الكهرباء سلبياً أمام فريق النجف ضمن مباريات ذات الجولة.