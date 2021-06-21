الكاظمي يثني على جهود محافظ صلاح الدين في محاربة الفساد

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الكاظمي استقبل في مكتبه الرسمي ظهر اليوم، محافظ صلاح"، معلنا "دعمه للمحافظ في خطواته الاخيرة في الاصلاح ومحاربة الفاسدين".وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث آلية تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الوزراء لمحافظة صلاح الدين في الاسبوع الماضي، على صعيد الخدمات والملفات الاخرى التي تمس حياة الناس بصورة مباشرة".

واثنى الكاظمي على "جهود الجبر في محاربة الفساد والاصلاحات التي يقوم بها".

من جانبه اكد الجبر أن "رئيس الوزراء متفهم لاحتياجات المحافظة، وابدي مرونة ودعم كبيرين من اجل توفير الخدمات لاهالي المحافظة"، متعهدا بـ"تحسين الخدمات لجميع اقضية ونواحي المحافظة، وبدون استثناء كونها حقوق لهم، والدولة ملزمة بتوفيرها للجميع".

