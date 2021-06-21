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انت الان تتابع خبر الصدر يعلق على فوز 'رئيسي' ويوجه دعوة لإيران والسعودية بشأن العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، على فوز الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي، فيما وجه دعوة لإيران والسعودية بشأن العراق.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، تابعتها الخليج 365، إن "العراق قادر على أن يكون حلقة وصل بين دول المنطقة ويأمل في إقامة علاقات حسن جوار"، مطالباً "إيران والسعودية باتخاذ الحوار سبيلاً فيما بينهما".
وأعرب أمله بأن "لا يفيء" وصول إبراهيم رئيسي لمنصب رئيس إيران "على المنطقة بالتشدد وتصاعد الصراعات".
أدناه نص التغريدة: