انت الان تتابع خبر الصدر يعلق على فوز 'رئيسي' ويوجه دعوة لإيران والسعودية بشأن العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - علق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، على فوز الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي، فيما وجه دعوة لإيران والسعودية بشأن العراق.