النجف.. الشرطة المجتمعية تعيد فتاة هاربة الى ذويها

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إعادة فتاة هاربة إلى ذويها في محافظة النجف الاشرف.

وذكر اعلام الشرطة المجتمعية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز الشرطة المجتمعية تمكنت من اعادة فتاة الى ذويها (تبلغ من العمر ١٨ عاما)، هربت منهم بسبب مشاكل وخلافات بين والديها، بعد أن قدمت لها الدعم المعنوي والتأهيل النفسي".



وبينت المجتمعية ان "العملية تمت على خلفية مناشدة تلقتها من أحد أصدقاء الشرطة المجتمعية حول وجود الفتاة بالقرب من محل عمله، الأمر الذي دعاها الى التحرك السريع، لحل مشكلة الفتاة، وفي الاثناء حثت الشرطة المجتمعية والدي الفتاة على حل مشاكلهم بالطرق الودية والسلمية حفاظا على نسيج اسرتهم وأفرادها".

