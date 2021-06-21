انت الان تتابع خبر قطر تسعى لتوفير مليون جرعة من اللقاحات لمشجعي المونديال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-20 | 23:48
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أعلن رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة آل ثاني، أن بلاده تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات كورونا لمشجعي منتخبات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها العام المقبل.
وقال: "بسبب وجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب بدون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس".
وأضاف: "نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم".
وتابع: "هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم، هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين".
وأضاف: "نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم".
وتابع: "هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم، هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين".
وأوضح، أن "ما يقارب من 72% من إجمالي المسجلين لتلقي اللقاح سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل هذا الأسبوع".
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