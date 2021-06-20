بغداد: استهداف قاعدة عين الأسد بصاروخ وضبط ثان قبل إطلاقه

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ايلاف من لندن: اعلنت السلطات الامنية العراقية الاحد عن استهداف قاعدة عين الاسد العراقية التي تضم قوات اميركية بصاروخ لم ينفجر سقط في محيطها فيما تم ضبط ثان قبل اطلاقه من منطقة تبعد 5 كيلومترات عن القاعدة.

وقالت خلية الاعلام الامني التابعة للقوات العراقية المشتركة في بيان تابعته "ايلاف" ان الاجهزة الامنية "فتحت تحقيقا في حادث سقوط صاروخ نوع كاتيوشا لم ينفجر استهدف قاعدة عين الاسد غربي الانبار".

واشارت الخلية الى ان "انطلاق الصاروخ كان من جهة منطقة البغدادي (تبعد عن القاعدة 5 كيلومترات) باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية وانه لم يتم تسجيل اي خسائر".

وقال مصدر امني ان صاروخا سقط في محيط قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الانبار موضحا انه انطلق مستهدفاً القاعدة لكنه سقط بمحيطها لكنه لم يتسبب بوقوع أية إصابات .

واشار الى ان القوات الامنية عثرت على صاروخ ثان كان معدا للإطلاق في حي الشهداء بمنطقة البغدادي ايضا.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد اكدت الجمعة الماضي ضبط 5 صواريخ غراد مع قواعد للإطلاق غرب محافظة نينوى. الشمالية قالت مصادر انها كانت تستهدف قوات اميركية داخل الاراضي السورية.

واشارت الخلية الى انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية للقوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشر في قيادة عمليات غرب نينوى فقد تم ضبط 5 صواريخ نوع غراد مع 5 قواعد للاطلاق داخل عجلة".

وأضافت أن "عملية الضبط تمت ليلا في منطقة العلكانة جنوبي منطقة ربيعة غرب المحافظة بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة وقد لاذ الذين كانوا داخلها بالهرب فيما جرى التعامل معها من قبل مفارز الجهد الهندسي".

وعادة ماتتهم السلطات الاميركية المليشيات العراقية الموالية لايران بالاعتداء على اهدافها في العراق ومن بينها سفارتها وقواتها في العراق بالقصف الصاروخي والعبوات الناسفة للضغط على الادارة الاميركية بسحب كامل قواتها في العراق البالغ عددها حوالي 2000 عسكري بين مدرب ومستشار.