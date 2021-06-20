البرلمان والامم المتحدة يناقشان ملف النازحين وتوفير فرص العمل

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم الأحد، وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان برئاسة مساعد أمين عام الأمم المتحدة ونائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان إيب بيترسن، حيث تم بحث موضوع التنمية السكانية، وأهمية وضع سياسة سكانية تحقق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن تعزيز العلاقات بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة في العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان".وناقش اللقاء، وفق البيان، "الأزمات التي تعرَّضت لها البلاد نتيجة الإرهاب، ومنها ملف النازحين وإعادة الاستقرار، فضلاً عن ملف الشباب وتوفير فرص العمل ودعم المرأة وضمان حقوقها وحمايتها".

وأكد الحلبوسي "ضرورة تعزيز وزيادة الدعم الدولي والدول المانحة لبرامج الصندوق في العراق، مما يسهم في تجاوز نتائج الأزمات وتحقيق الاستقرار".

