في لوكسمبورغ.. وزير الخارجية يناقش مسألة تخص الانتخابات

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن حسين "وصل اليوم، إلى لوكسمبورغ تلبيةً لدعوة وجهها له وزراء خارجيَّة دول الاتحاد الأوروبي".

وأوضح، أن "الزيارة تأتي لمناقشة إرسال فريق فني إلى العراق لبحث مسائل مراقبة الانتخابات المُزمع أجراها في تشرين الأول المقبل، وتوفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

