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شملت 220 دولة.. حصيلة جديدة لضحايا كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 876 ألف وفاة.
وتبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 178 مليونا وما يزيد عن 965 ألف إصابة، تعافى منهم 163 مليونا وما يقارب من 497 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 358 ألف و20 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8153 حالة وفاة.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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