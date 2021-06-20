انت الان تتابع خبر شملت 220 دولة.. حصيلة جديدة لضحايا كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 876 ألف وفاة.